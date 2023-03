Los Angeles - Bei der 95. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles hat das Filmemacher-Duo Daniels den Oscar für die beste Regie gewonnen. Sie wurden für den Film "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet und setzten sich damit gegen Todd Field ("Tár"), Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Ruben Östlund ("Triangle of Sadness") und Steven Spielberg ("Die Fabelmans") durch.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

