Für Anleger kam es in den letzten Tagen knüppeldick. 36,20 Euro hat die Hypoport-Aktie ISIN: DE0005493365 seit dem Hoch bei 148,60 Euro am 06. März verloren, was einem prozentualen Kursverlust von rund 25 Prozent entspricht. Grund: Ein unterirdischer Ausblick. "Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Hypoport-Vorstand - unter der Annahme einer teilweisen Normalisierung des Immobilienfinanzierungsmarktes im Jahresverlauf - mit einem Umsatzrückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...