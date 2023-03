Fast die Hälfte der niederländischen Obstanbaufläche im Freiland ist jetzt "On the way to PlanetProof"-zertifiziert. Bei der überdachten Obstfläche sind es fast 75 Prozent. In dem vergangenen Jahr wuchs die zertifizierte Fläche um 11 Prozent. Das berichtet die Niederländische Organisation der Obstbauern (NFO) auf der Grundlage von Zahlen der SMK, der...

