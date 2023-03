Die Logistik von Frischobst und -gemüse stand in den letzten Jahren unter großem Druck, mit vielen Engpässen und Verspätungen sowie erheblichen Kostensteigerungen sowohl bei der Schifffahrt als auch bei der Inlandslogistik. Aus diesem Grund organisierte Freshfel Europe am 18. Januar ein Webinar zu dem Thema "Logistik in Europa und darüber hinaus"....

