Die durchschnittliche effektive Gewinnsteuerbelastung aller Kantone ist im Vorjahresvergleich auf 14,60 von 14,69 Prozent gesunken.Zürich - Die Steuerbelastung für die Firmen in der Schweiz hat leicht abgenommen. Die durchschnittliche effektive Gewinnsteuerbelastung aller Kantone ist im Vorjahresvergleich auf 14,60 von 14,69 Prozent gesunken, wie aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens PWC vom Montag hervorgeht. Untersucht wurden in der Studie die aktuellen Steuersätze und -füsse in den Kantonshauptorten.

Den vollständigen Artikel lesen ...