In den letzten Jahren hat vonRoll hydro mit der Integration der Leckortungstechnologie Ortomat, den Tell-Schutzsensoren und der Smart City Software Infraport ein weltweit einzigartiges Instrument zur Bekämpfung von Wasserverlusten geschaffen.Zug - Gleich drei Weltpremieren präsentiert die Schweizer Wassergruppe vonRoll hydro vom 19.-21. April 2023 an der Interalpin in Innsbruck: Die Software ECOPLANER für massgeschneiderte ZEROWATERLOSS-Strategien, den handlichen LEAKPEN mit Hyperschallsensor zur Identifizierung von Leckagen und den Unterflurhydrant TEC21 mit Druckschlagreduktion zur Verlängerung der Lebensdauer von Netzen.

