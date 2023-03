Es heisst «Kleine Johanna», hat 35 Vorwärtsgänge und einen Dosenhalter aus Gusseisen: In Düsseldorf wurde jetzt das schwerste Fahrrad der Welt vorgestellt. Sein Besitzer plant damit im Sommer einen Trip an die Ostsee.Es heisst «Kleine Johanna», hat 35 Vorwärtsgänge und einen Dosenhalter aus Gusseisen: In Düsseldorf wurde jetzt das schwerste Fahrrad der Welt vorgestellt. Sein Besitzer plant damit im Sommer einen Trip an die Ostsee. Das Lastenrad ist 5,2 Meter lang, fast zwei Meter hoch - und wiegt mehr als zwei Tonnen: Tüftler Sebastian Beutler aus Köthen hat in Düsseldorf das schwerste Fahrrad der Welt...

