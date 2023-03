Der Hersteller von Redox-Flow-Batterien hat sich erst vor einem halben Jahr in CERQ umbeannt. Nun soll ein Investor helfen, die innovative Speichertechnologie marktreif zu machen. Das Amtsgericht Jena eröffnete ein vorläufiges Insolvenzverfahren.Die Jena Batteries GmbH befindet sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Das Amtsgericht Gera kam einem entsprechenden Antrag des auf Redow-Flow-Batteriespeicher spezialisierten Start-ups nach. Zuvor sei Jena Batteries aufgrund einer kurzfristig eingestellten Gesellschafterfinanzierung in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Als vorläufigen Insolvenzverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...