Die aus den USA herüber geschwappte Bankenkrise weitet sich in Europa zu Wochenbeginn aus und wirft den EuroStoxx 50 auf das tiefste Niveau seit neun Wochen zurück.Paris / London - Die aus den USA herüber geschwappte Bankenkrise weitet sich in Europa zu Wochenbeginn aus und wirft den EuroStoxx 50 auf das tiefste Niveau seit neun Wochen zurück. Der Eurozonen-Leitindex brach in den ersten anderthalb Stunden des Handels um über 3 Prozent ein auf 4090 Punkte. Er riss damit die 50-Tage-Linie, die als mittelfristiger Trendindikator bisher stabil nach oben lief.

Den vollständigen Artikel lesen ...