Vaillant expandiert weiter im Wärmepumpengeschäft und will ab Mai in der Slowakei jährlich 300.000 Stück produzieren. Der Heiztechnikspezialist Vaillant hat seine Fabrik für Wärmepumpen im slowakischen Senica in Betrieb genommen. Wie das Remscheider Unternehmen mitteilen, sollen auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern ab Mai 2023 ausschließlich Wärmepumpen gefertigt werden. Das neue Werk sei ferner auf eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Stück ausgelegt. Damit verdoppele Vaillant ...

