SAP verkauft seine Anteile an der US-Marktforschungstochter Qualtrics für rund 7,7 Mrd USD an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments.Walldorf / Seattle - SAP verkauft seine Anteile an der US-Marktforschungstochter Qualtrics an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments. SAP erhalte für den Anteilsverkauf rund 7,7 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro), teilte der Konzern am Montag in Walldorf mit. Pro Anteil zahlen Silver Lake und CPP Investments 18,15 US-Dollar. SAP nimmt damit ein Angebot...

Den vollständigen Artikel lesen ...