Share: Der Gouverneur der Bank of Korea (BOK) sagte am Montag in einer Erklärung, dass sie "falls nötig marktstabilisierende Maßnahmen ergreifen wird". "Die BOK fügte hinzu: "Wir werden die Zinssätze, Aktienkurse, Wechselkurse und Kapitalströme genau beobachten. Unterdessen erklärte der südkoreanische Finanzminister, dass man "die Überwachung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...