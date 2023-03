Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI; OTCQG: HUSIF) hat von TSX Venture Exchange die Erlaubnis erhalten, innerhalb der nächsten fünf Monate insgesamt bis zu 4.000.000 eigene Aktien auf dem Markt zu erwerben. Das entspricht etwa 1,27% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien. Das Rückkaufprogramm beginnt am Mittwoch, 15. März 2023 und endet am 15. August 2023 oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn die maximale Anzahl an Aktien erworben wurde.Käufe ...

