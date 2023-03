Berlin - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will einem Medienbericht zufolge den obersten Soldaten der Bundeswehr austauschen. Der bisherige Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, werde seinen Posten am Donnerstag räumen müssen, berichtet das Portal "Business Insider" unter Berufung auf eigene Informationen.



Nachfolger von Zorn soll demnach Carsten Breuer werden. Breuer ist aktuell Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr; zwischen November 2021 uns Mai 2022 war er Leiter des Coronakrisenstabs im Bundeskanzleramt. Der Name des Generalmajors sei intern zuletzt häufiger gefallen, wenn es um eine mögliche Nachfolge von Zorn gegangen sei, schreibt das Portal.

