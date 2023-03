Der Fotodienstleister CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) will seine Ausschüttung um rund 4,3 Prozent von 2,35 Euro auf 2,45 Euro je Aktie erhöhen, wie am Montag berichtet wurde. Es ist die 14. Dividendenanhebung in Folge und zugleich die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 90,90 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,70 Prozent. Die ...

