Die Ait-deutschland erhöht ihre Produktionskapazitäten bei Wärmepumpen. Dazu nimmt sie im thüringischen Ummerstadt einen neuen Standort in Betrieb. Produzent Ait Deutschland erhöht die Kapazitäten zur Herstellung von Wärmepumpen in Deutschland. Wie die Tochter der Schwedischen Nibe Group mitteilte, will sie damit die hohe Nachfrage zeitnah bedienen. Die Planung für die neue Produktionsstätte in Thurnau laufe seit dem vergangenen Sommer. Nun erwarb der oberfränkische Hersteller klimafreundlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...