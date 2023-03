Bei der Nationalbank kommt es zu einem Abgang im Leitungsgremium. Andréa Maechler wechselt zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.Zürich - Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kommt es zu einem Abgang im Leitungsgremium. Andréa Maechler, Mitglied des Direktoriums, verlässt die SNB per Ende Juni 2023 und wechselt zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, wo sie per 1. September Deputy General Manager wird. Maechler (Jhg 1969) gehört dem SNB-Direktorium seit Juli 2015 an. Sie leitet seitdem das III.

