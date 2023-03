Der spanische Verband für Holzverpackungen und ihre Komponenten (FEDEMCO) hat seine jährliche Mitgliederversammlung in Valencia abgehalten. Die fast 70 angeschlossenen Unternehmen, die Holzverpackungen herstellen und exportieren, haben sich für ein weiteres Jahr versammelt, um die Zukunft eines Sektors zu bestimmen, in dem Spanien in Europa führend ist. Foto © Fedemco...

Den vollständigen Artikel lesen ...