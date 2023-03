Share: Nach Ansicht von Markets Strategist Quek Ser Leang und Senior FX Strategist Peter Chia dürfte der USD/CNH in den nächsten Wochen die Spanne von 6,8500-6,9500 halten. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Einschätzung, dass sich der USD am vergangenen Freitag konsolidieren würde, war falsch, da er im New Yorker Handel auf ein Tief von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...