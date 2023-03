Die Komax-Gruppe ist 2022 auch dank der Übernahme von Schleuniger stark gewachsen. Dies zeigt sich nun auch in einem klar gesteigerten Reingewinn.Dierikon - Die Komax-Gruppe ist 2022 auch dank der Übernahme von Schleuniger stark gewachsen. Dies zeigt sich nun auch in einem klar gesteigerten Reingewinn. Die Aktionäre profitieren ausserdem in Form einer höheren Dividende. Der operative Gewinn (EBIT) des auf Automatisierungslösungen spezialisierten Unternehmens stieg um satte 60,0 Prozent auf 71,7 Millionen Franken (VJ 44,8 Mio)...

