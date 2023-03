Das Medizinaltechnik-Unternehmen hat 2022 beim Umsatz klar zugelegt. Wegen einer Übernahme in den USA und einer Schliessung in China rutschte das Unternehmen unter dem Strich jedoch in die Verlustzone.Basel - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis hat 2022 beim Umsatz klar zugelegt. Wegen einer Übernahme in den USA und einer Schliessung in China rutschte das Unternehmen unter dem Strich jedoch in die Verlustzone. Konkret wuchs der Umsatz von Medartis im vergangenen Geschäftsjahr um 17,8 Prozent auf 182,8 Millionen Franken, wie Medartis am Dienstag mitteilte. Medartis selbst hatte ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...