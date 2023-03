Die ausgewählten Startups erhalten eine Anfangsinvestition von CHF 50'000 aus dem Tenity Incubation Fund I.Zürich - Tenity gibt bekannt, dass 7 Startups aus 5 Ländern in die 10. Ausgabe seines Inkubationsprogramms in Zürich, Schweiz, aufgenommen wurden. Die ausgewählten Startups erhalten eine Anfangsinvestition von CHF 50'000 aus dem Tenity Incubation Fund I. Die jüngste Ausgabe des Tenity-Inkubationsprogramms in der Schweiz hat diese Woche begonnen und eine Auswahl von sieben vielversprechenden...

