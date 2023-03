03.03.2023

"Vor 30 Jahren wurde der erste ETF aufgelegt und seitdem hat sich die Landschaft der Kapitalanlage stark verändert. ETFs haben in den letzten Jahren einen immer größeren Anteil am Kapitalmarkt erobert und sind heute eine beliebte Wahl für viele Investoren.

Laut Statistiken des Weltverbandes der Börsen (World Federation of Exchanges) betrug der weltweite ETF-Markt Ende 2020 über 7 Billionen US-Dollar, was einer Steigerung von 17% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass ETFs eine immer wichtigere Rolle in der Kapitalanlage spielen.

ETFs zeichnen sich durch ihre Transparenz, Günstigkeit und Effizienz aus, was sie zu einer attraktiven Alternative zu traditionellen aktiv gemanagten Fonds macht. Investoren können mit ETFs eine breit diversifizierte Anlage in einen Korb von Vermögenswerten tätigen, was das Risiko minimiert.

Eine weitere Herausforderung für das aktive Management in der Kapitalanlage ist die zunehmende Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI). KI-Systeme können große Datenmengen schnell analysieren und Muster erkennen, was zu besseren Anlageentscheidungen führen kann. Einige Studien zeigen, dass KI-basierte Anlagestrategien in einigen Fällen bessere Ergebnisse als aktiv gemanagte Fonds erzielen können.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI nicht perfekt ist und dass menschliches Urteilsvermögen immer noch eine wichtige Rolle spielt. Zudem kann es vorkommen, dass KI aufgrund ihrer quantitativen Ausrichtung manchmal blind gegenüber wichtigen Faktoren wie politischen Entwicklungen und globalen Ereignissen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl der wachsende Anteil von ETFs als auch die Verwendung von KI Herausforderungen für das aktive Management in der Kapitalanlage darstellen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen sorgfältig prüfen und abwägen, welche Form der Kapitalanlage für sie am besten geeignet ist."

Wow! Der komplette vorangehende Text ist zu 100 % von einem auf maschinellem Lernen und damit auf künstlicher Intelligenz beruhenden Chatbot geschrieben worden. Der von OpenAI entwickelte Prototyp ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) hat damit auf folgenden Auftrag reagiert:

Hi ChatGPT, vor 30 Jahren wurde der erste ETF aufgelegt. Schreibe einen Text, in dem du einerseits den wachsenden Markanteil von ETFs und andererseits die Nutzung von künstlicher Intelligenz als Herausforderung für das aktive Management in der Kapitalanlage beurteilst. Liefere Statistiken zu deinen Aussagen!

Auch auf die Gefahr hin, dass sich nach dem medialen Sturm der letzten Wochen eine gewisse KI-Müdigkeit breit macht, möchte ich das Thema dennoch kurz aufgreifen und in den Kontext des aktiven Assetmanagements stellen.

Denn offensichtlich wächst neben der seit 30 Jahren bestehenden ETF-Industrie ein weiterer Herausforderer für die Zunft aktiver Assetmanager heran. Mittlerweile verwalten nicht nur weltweit ca. 9.000 ETFs einen immer größeren Teil der Assets (in den USA beispielsweise 12,6 % der Aktien und 2,5 % der Anleihen), sondern es steht auch immer besser trainierte künstliche Intelligenz im Verdacht, unseren (meinen) Job obsolet zu machen. Aber ist das wirklich so?

Das glaube ich nicht. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass mit dieser Technologie ein nächster Meilenstein in der Effizienzsteigerung erreicht werden kann. Abgesehen davon, dass nicht zuletzt viele Kunden dieser Technologie noch sehr lange skeptisch gegenüberstehen werden, darf man die noch bestehenden Grenzen dieses Fortschritts nicht vergessen. Ja, KI kann unglaubliche Datenmengen sehr schnell verarbeiten. Aber ihr Output ist immer noch eine Funktion des zur Verfügung gestellten "Lernmaterials". Die Abstraktion und Kreativität, zu der ein menschliches Gehirn fähig ist, konnte bislang noch nicht erreicht werden. Aus meiner Sicht ist dies aber kein Hindernis für den Einsatz von KI und die Schaffung von Mehrwert. Es geht weniger um eine Konkurrenzsituation als vielmehr um die smarte Integration von KI in bereits bestehende Prozesse. Es geht darum, unseren Werkzeugkasten um ein weiteres nützliches Instrument zu erweitern. Ich bin überzeugt, dass der Einsatz von KI in der Analyse, Verarbeitung und Strukturierung von Daten, also in der gesamten Entscheidungsvorbereitung, ein enormes Verbesserungspotenzial birgt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Aufzeigen von Handlungsalternativen und möglichen Entwicklungspfaden durch ein solches System effizienter erfolgen kann. Am Ende eines so verbesserten Prozesses steht für mich aber immer noch der Mensch als letzte Prüfinstanz und verantwortlicher Entscheider. Das heißt natürlich nicht, dass wir als Menschen nur auf die Rolle des Entscheiders reduziert werden. Im Idealfall werden wir auf dem Weg zur Entscheidung begleitet und unterstützt und können uns durch die Entlastung auf unsere Stärken konzentrieren.

Vielleicht ist diese Sichtweise zu naiv, aber ich persönlich bin sehr gespannt auf die weiteren Entwicklungen und die Integration von KI in meinen Arbeitsbereich. Zumindest das Schreiben von Texten kann die KI offensichtlich schon recht gut übernehmen und wenn man sich den vorletzten Absatz des KI-Textes anschaut, können wir als aktive Manager offensichtlich auch in Sachen Demut einiges von ihr lernen.