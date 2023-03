Mit diesem zusätzlichen, 5'500 Quadratmeter grossen Standort will Stäubli den Angaben zufolge das Wachstum in Nordamerika beschleunigen.Pfäffikon - Die Stäubli-Gruppe hat im südkalifornischen Cypress eine Niederlassung eröffnet. Mit diesem zusätzlichen Standort will der globale Anbieter von industriellen und mechatronischen Lösungen sein Wachstum in Nordamerika beschleunigen und näher an seiner Kundschaft sein. Die weltweit tätige Stäubli-Gruppe ist mit einem neuen Büro nun auch im südkalifornischen Cypress präsent.

