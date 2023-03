Das Stadion von Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 spielt künftig Solarstrom an. Energieversorger Entega baut auf dem Stadiondach eine 1,2 Megawatt starke PV-Anlage und verpachtet sie an den Verein. Das Fußball-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt nutzt künftig die Photovoltaik. Dazu haben der aktuelle Zweitligist SV Darmstadt 98 und der Energie- und Telekommunikationsdienstleister Entega eine Vereinbarung geschlossen. Sie sieht die Realisierung einer Solarstromanlage auf den Stadiondächern vor."Das ...

