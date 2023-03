Die 20 Fuß-Container-Lösung "SOLAR BOX" besteht aus Solarmodulen, einem Batteriespeicher und einem Wasserstoffs-Speichersystem. Es startet bei einer Leistung von 94 Kilowatt und kostet etwa 125.000 Euro Kosten ab dem Lager in Linz. Nach Angaben des österreichischen Anbieters lässt sich das System auf mehr als 5000 Kilowatt skalieren.AEP hat sein erstes mobiles Komplettkraftwerk "SOLAR-BOX" auf Basis eines 20 Fuß-Containers vorgestellt. Es besteht aus Solarmodulen, einem Stromspeicher sowie einem Wasserstoff-Speichersystem, wie das österreichische Unternehmen mit Sitz in Linz am Dienstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...