Share: In einem Interview mit einer griechischen Zeitung sagte Yannis Stournaras, Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB), am Dienstag, dass "ich keine Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) auf die Banken der Eurozone sehe". Dies geschieht, nachdem der Präsident der Eurogruppe, Paschal Donohoe, am Montag gesagt hatte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...