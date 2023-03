Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4) wird eine Dividende in Höhe von 1,75 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im Vorjahr 1,90 Euro ausbezahlt wurden. Beim derzeitigen Kursniveau von 35,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,90 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 20. April 2023 in Wien statt. Ex-Dividendentag ist der 2. Mai 2023 und Dividendenzahltag ist der 4. Mai 2023. Der ...

