© Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow



Die Aktie von Südzucker hat ihre Verluste in diesem Jahr weiter ausgebaut, nachdem das Unternehmen mit schwachen Zahlen die Anleger enttäuscht hat. Was ist da los?Südzucker, Europas größter Zuckerproduzent, meldete am Donnerstag einen deutlichen Rückgang seines operativen Gewinns um 63 Prozent im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 und senkte gleichzeitig seine Jahresprognose. Die Aktie reagierte mit Abschlägen auf die Nachricht. Das operative Ergebnis fiel auf 114 Millionen Euro, nachdem es im gleichen Vorjahreszeitraum noch 310 Millionen Euro betragen hatte. Die schlechten Entwicklungen auf den Zuckermärkten sowie die gestiegenen Produktionskosten belasten den Konzern erheblich. …