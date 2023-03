Der Ausbau der Photovoltaik in der Lausitz kommt voran. Für einen 25 MW PV-Park in Boxberg hat die Gemeinde grünes Licht gegeben. Die Gemeindevertretung von Boxberg hat mit dem mehrheitlich gefassten Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan und dem dazugehörigen Durchführungsvertrag grünes Licht für den PV-Park Boxberg gegeben. Das teilte der Energieversorger LEAG mit. Der Solarpark, den die EP New Energies GmbH (EPNE) für die LEAG errichtet, soll mit einer installierten Leistung von 24,8 MWp nördlich ...

