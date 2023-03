Das chinesische Unternehmen Zendure bietet ein Batteriesystem für Mini-PV-Anlagen an. Es lasse sich via Plug and Play einfach installieren. Das Unternehmen Zendure präsentiert ein Batteriesystem für Balkon-Solaranlagen mit dem Namen SolarFlow. Es setze sich zusammen aus einem PV-Hub sowie bis zu vier Batterien. Laut einer Firmenmitteilung sei es kompatibel mit gängigen Balkon-Solarpanelen. Die Kapazität von bis zu 3.840 Wattstunden (Wh) sei ausreichend, um für eine vierköpfige Familie die nächtliche ...

