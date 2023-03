Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4056/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/20 geht es erneut um eine ordentliche Korrektur mit -4,5 Prozent Zwischenbilanz für den Leitindex, das wäre der schlimmste Tag seit März 2022. Zahlen gibt es von der VIG und - Soundlogo-unterlegt - von der Post, News von Palfinger und AMAG, Research zu Mayr-Melnhof, Andritz, A1 Telekom Austria und ams Osram. Aufgestockt habe ich zwei Titel: AT&S und Marinomed und Historisches zu Uniqa, nochmal AT&S und Addiko Bank. Letztendlich danke an Rosinger Group, Immofinanz, ...

