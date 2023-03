Der europäische Leitindex EuroStoxx50 fällt am Mittag um 3,2 Prozent auf 4047,22 Punkte.Paris / London - Die Erholung der europäischen Börsen am Dienstag war nicht von Dauer. Schon am Mittwoch gingen die Finanzmärkte wieder in die Knie. Erneute Turbulenzen im Bankensektor prägten dabei das Bild: Finanzwerte zogen den EuroStoxx 50nach unten. Der Index fiel am Mittag um 3,2 Prozent auf 4047,22 Punkte. Der Pariser Leitindex Cac 40 sank mit 3,3 Prozent auf 6906,80 Punkte ähnlich stark...

Den vollständigen Artikel lesen ...