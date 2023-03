Nachdem das Euro/Franken-Paar am Morgen noch oberhalb der 0,98er Marke notiert hat, sackte sie im bisherigen Handelsverlauf bis auf ein Tief von 0,9750 ab.Frankfurt - Der Euro hat Mittwoch unter einem Kursrutsch am Aktienmarkt gelitten. Die Gemeinschaftswährung war im frühen Handel noch moderat zum US-Dollar gestiegen und hatte den höchsten Stand seit gut einem Monat erreicht, bevor sie merklich absackte. Am Mittag notiert der Eurokurs bei 1,0578 US-Dollar und damit mehr als einen Cent unter dem Niveau vom Dienstagabend. Auch zum Franken lässt der...

