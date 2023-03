Das Potenzial der Anlage liegt laut den Projektverantwortlichen bei jährlich rund 600 Gigawattstunden.Brig - Mit Grengiols-Solar soll in den Walliser Alpen eine der grössten Solaranlagen der Schweiz entstehen. Die Gemeinde Grengiols sowie fünf regionale und schweizerische Energieunternehmen präsentierten am Mittwoch eine Machbarkeitsstudie. Grengiols-Solar will einen Beitrag dazu leisten, die Klimaziele des Bundes zu erreichen. Das Potenzial der Anlage liegt laut den Projektverantwortlichen bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...