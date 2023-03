Der Leitindex Dow Jones Industrial sackt im frühen Handel um 1,35 Prozent auf 31 721,08 Punkte ab.New York - Nach der jüngsten Beruhigung in der US-Bankenkrise machen negative Branchennachrichten aus Europa den Anlegern das Leben schwer. Das galt am Mittwoch auch an den US-Börsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel um 1,35 Prozent auf 31 721,08 Punkte ab. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,21 Prozent auf 3871,94 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt...

