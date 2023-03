Der EuroStoxx50 verliert am Mittwoch letztlich 3,46 Prozent auf 4034,92 Punkte.Paris / London - An Europas Börsen ist es nach der Vortagserholung zur Wochenmitte wieder deutlich bergab gegangen. Schuld daran waren der Einbruch des Bankensektors nach negativen Nachrichten von Credit Suisse sowie Sorgen, dass die Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag ungeachtet der jüngsten Marktturbulenzen die Zinsen weiter anheben wird. Der EuroStoxx50 verlor am Mittwoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...