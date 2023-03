Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (per 31. Januar) den Verlust etwas eingedämmt.Genf - Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (per 31. Januar) den Verlust etwas eingedämmt. Grund für den Fehlbetrag sind unter anderem Lieferschwierigkeiten. Das Unternehmen revidiert zudem die Gewinnprognose für 2022/23 leicht nach unten. Perrot Duval erzielte in der Berichtsperiode laut...

Den vollständigen Artikel lesen ...