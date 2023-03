LONDON (dpa-AFX) - Vodafone Group Plc (VOD.L, VOD) announced on Thursday that its Vodafone Business CEO Vinod Kumar is retiring with effect from December 31.



The telecom major added that it will name the successor of outgoing CEO in due course.



Kumar will continue to lead his firm until end of 2023.



