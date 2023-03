Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag fester erwartet. Nach dem starken Kursrückgang am Vortag rechneten die Marktteilnehmer mit einer Erholung.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag fester erwartet. Nach dem starken Kursrückgang am Vortag rechneten die Marktteilnehmer mit einer Erholung. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die angeschlagene Credit Suisse dürfte mit Erleichterung aufgenommen werden, heisst es am Markt. Die Grossbank sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden...

