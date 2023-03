Die Treibhausgasbilanz für Deutschland zeigt 2022 ein Minus von 2 Prozent. Das lag vor allem an der Industrie und den Gebäuden. Die Energiewirtschaft und insbesondere der Verkehr rissen die Vorgaben. Die Treibhausgase sind in Deutschland 2022 um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Das geht aus Berechnungen des Umweltbundesamtes hervor. Insgesamt betrug der Ausstoß rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase - gut 15 Millionen Tonnen weniger als 2021. Insgesamt sind die Emissionen seit 1990 in ...

