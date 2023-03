Unter anderem ziehen der Süsswarenhändler Teuscher mit dem Café Felix, Massimo Dutti und der Seifenhändler Lush in den Brannhof.Zürich - Die Swiss Life saniert seit über zwei Jahren ihre beiden Liegenschaften an der Zürcher Bahnhofstrasse. Nun seien die Laden- und die Büroflächen voll vermietet, teilte der Versicherer am Donnerstag mit. Unter anderem wird den Angaben zufolge der Süsswarenhändler Teuscher mit seinem Café Felix in den Brannhof ziehen. Ebenso zählt Massimo Dutti zu den neuen Mietern.

