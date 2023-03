Am Mittag gewinnt der EuroStoxx50 0,64 Prozent auf 4060,75 Punkte.Paris / London - Nach dem Kursrutsch am Vortag haben die europäischen Börsen sich am Donnerstag gefangenen. Dazu trugen die Nachrichten zur Stabilisierung der angeschlagenen Grossbank Credit Suisse bei. Allerdings reichten die Gewinne nicht aus, die vorherigen Verluste auszugleichen. Dazu war die Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag dann doch zu gross.

Den vollständigen Artikel lesen ...