Der PV-Installateur ESS Kempfle orientiert sich bei der Gewinnung von Fachkräften an Methoden der Industrie. Mit Erfolg: durch Anreize und moderne Personalprogramme wächst die Mitarbeiterzahl. Mit einem Strauß an Anreizen gelingt es dem Photovoltaik-Unternehmen ESS Kempfle Fachkräfte an sich zu binden Wie der PV-Installateur aus Leipheim bei Ulm berichtet, zählen dazu übertarifliche Bezahlung, E-Autos, Mitarbeiterwohnungen, Firmen-Akademie und ein digitales Assessment-Center. Der Mittelständler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...