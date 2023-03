Berlin - Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat vor einer Blockade erster Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine gewarnt. "Deutschland sollte der Lieferung polnischer und tschechischer Kampfjets nicht im Wege stehen", sagte Hofreiter dem Nachrichtenportal T-Online am Donnerstag.



"Deutsche Eurofighter und Tornados kommen allerdings nicht in Betracht." Hofreiter forderte stattdessen: "Wir sollten uns vielmehr darauf konzentrieren, dass die zugesagten Waffensysteme schnell geliefert werden, die Stückzahl erhöht und zusätzliche Munition zur Verfügung gestellt wird." Erst wenn Putin erkenne, dass er diesen Krieg nicht gewinne, werde er zu ernsthaften Verhandlungen bereit sein, so der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag.

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken