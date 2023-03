Berlin - Ökonom Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hat vor großen Verlusten bei europäischen und auch deutschen Banken gewarnt. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch im Euroraum und in Deutschland einige Finanzinstitute durch den starken Zinsanstieg der vergangenen zwölf Monate große Verluste realisieren werden, ähnlich wie in den USA und wie nun bei der Credit Suisse in der Schweiz", sagte Fratzscher den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).



Die Europäische Zentralbank müsse zwischen den Zielen der Preisstabilität und der Finanzstabilität abwägen, auch wenn das Mandat sie zur Sicherstellung der Preisstabilität verpflichte. "Eine Bankenkrise würde jedoch mittelfristig auch die Preisstabilität gefährden. Daher kann die EZB mit ihrer Geldpolitik die Probleme bei vielen Finanzinstituten nicht ignorieren und darf den Bogen nicht überspannen", warnte Fratzscher.

