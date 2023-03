Das wichtigste Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron ist mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umgesetzt worden.Paris - Frankreichs Regierung hat die umstrittene Rentenreform ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt. Sie entschied am Donnerstag, das wichtigste Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umzusetzen. Premierministerin Élisabeth Borne sagte, begleitet von lautem Protest der Opposition: «Diese Reform ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...