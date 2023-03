Der ukrainische Präsident bezeichnete die Bombardierung des Theaters in der damals schwer umkämpften Hafenstadt als eins von vielen Kriegsverbrechen Russlands.Kiew / Warschau - Am Jahrestag der Bombardierung des Theaters von Mariupol hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Rückeroberung der Stadt und ein Kriegsverbrechertribunal gegen Russen angekündigt. «Der Tag wird kommen und wir werden Mariupol befreien», sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj erinnerte in seiner Rede an den russischen Luftangriff...

