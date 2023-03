Der SMI steigt bis um 09.15 Uhr um 0,52 Prozent auf 10'774,93 Punkte.Zürich - Der Erholungstrend an der Schweizer Aktienbörse hält zum Wochenschluss an. Die steigende Hoffnung auf eine weniger rigide Geldpolitik und positive Nachrichten aus dem Bankensektor, dies- wie jenseits des Atlantiks, lassen die Anleger laut Händlern nach Aktien greifen. Damit steuert der SMI auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Im Laufe der Börsenwoche hatten der Kollaps mehrerer US...

