Der EuroStoxx50 erholte sich am Freitag in den ersten beiden Handelsstunden bis auf 4174 Punkte. Zuletzt lag er noch mit 0,6 Prozent im Plus bei 4141 Punkten.Paris / London - Die Entspannung seit der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstagnachmittag hat am Freitag angedauert. Die Währungshüter hatten sich im Kampf gegen die hohe Inflation von Problemen der Bankenbranche nicht beirren lassen. Zudem gab es weitere Hilfen für Banken: Nachdem die Schweizerische Nationalbank bereits am Mittwochabend der Credit Suisse zur Seite...

